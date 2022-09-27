Однако, чтобы организм выработал достаточное количество антител для защиты организма от вируса, должно пройти не менее 10-14 дней. Поэтому прививаться от гриппа нужно до начала сезона респираторных заболеваний. Но слишком рано вакцинироваться тоже не нужно — если сделаете прививку летом, то к сезону заражения ее эффект существенно снизится.