Кому и когда можно сделать прививку от гриппа в Тюмени, какие вакцины можно поставить бесплатно и чем опасен новый эпидемический сезон — выясняем вместе с медицинскими специалистами.
На российском рынке в настоящий момент представлено более 15 различных вакцин от гриппа, которые различаются не только составом, но и уровнем защиты и способом введения. В Тюмени бесплатно будут прививать вакциной «Совигрипп» взрослых и препаратом «Ультрикс Квадри» детей. Оба препарата разработаны в соответствии с рекомендациями ВОЗ и вводятся внутримышечно.
В настоящее время в мире циркулируют штаммы вируса гриппа, которые уже вызывали пандемию в 2009–2010 годах. Они являются одними из опаснейших разновидностей инфекций, поскольку могут спровоцировать тяжелое течение заболевания и даже развитие вирусной пневмонии.
Именно два таких штамма вируса гриппа А (H3N2) и А (H1N1) были рекомендованы ВОЗ для включения в состав вакцин для эпидсезона 2022/2023. Кроме этого, в вакцины включен штамм вируса типа В, который также широко распространен в мире.
В состав трехкомпонентной вакцины «Совигрипп» включены три инактивированных штамма (два типа А и один типа В). А вакцина «Ультрикс Квадри» является четырехкомпонентной, то есть содержит инактивированные штаммы гриппа B (Yamagata, Victoria), а также вирусы А (H3N2), А (H1N1).
«Отечественные вакцины предотвращают порядка 60% случаев заражения гриппом у взрослых людей от 18 до 64 лет. У детей этот показатель выше», — рассказывает заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ Татьяна Сафьянова.
Однако, чтобы организм выработал достаточное количество антител для защиты организма от вируса, должно пройти не менее 10-14 дней. Поэтому прививаться от гриппа нужно до начала сезона респираторных заболеваний. Но слишком рано вакцинироваться тоже не нужно — если сделаете прививку летом, то к сезону заражения ее эффект существенно снизится.
Врачи советуют прививаться в сентябре — начале октября. Но это не значит, что прививаться, например, в ноябре бессмысленно, риск заражения останется на весь период активности вируса.
Осложнениям и последствиям вирусных инфекций наиболее подвержены маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Этим категориям населения нужно прививаться от гриппа в первую очередь.
Но даже у взрослых и здоровых людей заболевание может вызывать серьезные легочные осложнения: бронхит или сбои в работе нервной системы, пневмонию и сердечно-сосудистые проблемы. Поэтому вакцинироваться нужно всем гражданам, чтобы оградить и себя и окружающих от заражения и распространения инфекции.
В Тюмени сделать прививку от гриппа может любой желающий, записавшись на прием в поликлинику либо в пункте мобильной вакцинации.
Малыши наиболее уязвимы и подвержены инфекции. Особенно те, кто посещает детсады и другие многолюдные места, — в скученном коллективе вероятность заразиться гораздо выше.
Поэтому с началом прививочной кампании в детских садах организуется вакцинация детей от гриппа. Малышей прививают бесплатно, но медработник образовательного учреждения должен получить письменное согласие родителей на прививку.
Как защитить детсадовского малыша от заболевания:
Педиатры советуют подержать ребенка дома после прививки несколько дней. Это снизит вероятность заразиться заболеванием, когда иммунитет малыша будет еще ослаблен.
«Для детей вакцина от гриппа одна из самых безопасных в календаре. За время ее применения не было выявлено ни одного серьезного осложнения, что нельзя сказать о самом заболевании», — считает врач-педиатр Ольга Текутьева.
С начала прививочной кампании в Тюменской области уже вакцинировались почти 80 тысяч детей, а всего в регионе планируется привить более 260 тысяч детей.
Учащиеся 1-11-х классов подлежат вакцинации от гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Это связано с тем, что школьники, постоянно находясь в большом коллективе, заражают друг друга. И если даже для ребенка болезнь пройдет без последствий, то для членов его семьи это может быть небезопасно.
Вакцинация от гриппа школьников позволит защитить от вируса максимально широкий круг людей. Прививки учащимся делают прямо в школах, но при желании родители могут вакцинировать ребенка в другом медучреждении.
Женщины, ожидающие ребенка, находятся в группе риска по тяжелому течению респираторных инфекций, среди которых лидирующую позицию занимает грипп. Эта болезнь повышает риск невынашивания беременности и врожденных аномалий развития плода.
«Медицинские эксперты ВОЗ и российские медики рекомендуют прививать женщин от гриппа даже в период вынашивания ребенка. Во 2-м или 3-м триместре беременные могут прививаться инактивированными вакцинами. Их безопасность для беременных была доказана при использовании на различных сроках вынашивания ребенка», — объясняет гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Екатерина Ожогина.
Перед вакцинацией женщину должен осмотреть терапевт и акушер-гинеколог, каждый из которых выдает заключение о состоянии пациентки и отсутствии противопоказаний. С этими документами беременная может обращаться в прививочный кабинет.
Как и любая другая вакцина, прививка от гриппа может вызывать неприятные симптомы, схожие с признаками ОРВИ. Они неопасны и свидетельствуют о реакции иммунитета.
Какие реакции встречаются чаще всего:
Все эти проявления не требуют никаких лечебных мер и проходят самостоятельно в течение 1-2 суток.
«Обычно прививка переносится легко и незаметно. Но если и бывают небольшие неприятные симптомы, то их можно купировать с помощью обычного парацетамола. Его можно принимать 3-4 раза в день, если дискомфорт от прививочных реакций мешает заниматься повседневными делами», — советует педиатр Сергей Бутрий.
Первые два дня после прививки лучше воздержаться от посещения многолюдных мест — ослабленный иммунитет стоит поберечь от заражения.
Вакцинация от гриппа не исключает заражения ковидом. Это разные инфекции и, соответственно, разные прививки.
Важно! Особенность эпидсезона 2022/2023 в том, что человек может заболеть одновременно коронавирусом и гриппом. Комбинация таких заболеваний переносится особенно тяжело и может вызвать серьезные осложнения.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что ковид и грипп не исключают друг друга, поэтому прививаться нужно от обоих заболеваний.
Между инъекциями от гриппа и COVID-19 должно пройти минимум 2-3 недели, чтобы организм «привык» и лучше воспринял обе вакцины.
«Перерыв необходим, чтобы не перегружать организм и лучше отследить побочные эффекты от вакцин и четче определить их действие», — объясняет фармаколог-терапевт Андрей Кондрахин.
Департамент здравоохранения Тюменской области рекомендует также поставить прививку от пневмококковой инфекции, поскольку все осложнения от респираторных заболеваний чаще всего вызываются именно пневмококками. Ее ставят бесплатно только детям раннего возраста. Взрослым придется приобрести прививку за счет личных средств.
Поступившая в Тюменскую область вакцина распределяется по городским поликлиникам и областным больницам. Кроме того, с 20 сентября в Тюмени начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Там же можно поставить прививку от коронавируса.
Мобильные пункты вакцинации в Тюмени:
Бесплатно поставить прививку от гриппа можно, предъявив паспорт и полис. Перед прививкой нужно будет пройти медосмотр и заполнить письменное согласие. При вакцинации в мобильных пунктах место регистрации и прикрепления к поликлинике не учитывается.
Детям и подросткам вакцинацию проводят в образовательном учреждении. Если ребенок не посещает детсад, то можно обратиться в поликлинику по месту прописки.