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Валерий Лимаренко: Мы поддерживаем тех, кто вкладывает средства в аграрную отрасль

26 сентября 17:30
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
В Сахалинской области действует широкий комплекс мер региональной поддержки.

Производство молока в Сахалинской области увеличено почти на 55% за три года. Это позволяет расширить ассортимент продукции из молока островными предприятиями, тем самым повысить самообеспеченность региона, большую независимость от внешних поставок.

Например, компания «Грин Агро-Сахалин» менее года назад запустила завод по переработке молока стоимостью 2,6 млрд рублей. Современное производство позволило создать 36 новых рабочих мест. Завод выпускает 6 видов сыров, примерно тысячу килограммов в день. Мощности предприятия позволяют увеличить объёмы в полтора раза.

Всего в Сахалинской области производством сыров занимается 9 молокопереработчиков, приводит данные портал Sakh.online. В планах у многих из них – увеличение не только объёмов выпуска, но и ассортимента продукции.

Широкий комплекс мер региональной поддержки позволяет производителям повышать качество пищевой продукции, разрабатывать и внедрять новые виды продукции, наращивать объёмы производства и повышать уровень продовольственной безопасности Сахалина и Курил.

"Сахалинская сельхозпродукция дешевле завозной. Чтобы на столе у жителей островов круглый год были качественные островные продукты, мы готовы создать специальные условия для тех, кто намерен вкладывать средства в нашу аграрную отрасль, переработку продукции, выпуск кормов, удобрений, упаковки, а также в логистику. Это принципиальная позиция", – подчёркивает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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