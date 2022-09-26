Валерий Лимаренко: Мы поддержим семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан

– Для защиты россиян и территориальной целостности страны наш Верховный главнокомандующий принял тяжёлое, но вынужденное решение. И в это непростое время мы должны сделать все, чтобы семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чём не нуждались. Мы будем оказывать им необходимую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья не вернутся домой. Защитники Родины должны быть спокойны за своих близких, – подчеркнул Валерий Лимаренко.