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В Тюменской области горели 12 машин

26 сентября 07:31
Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области
За прошедшую неделю в Тюменской области было зарегистрировано 12 пожаров в автотранспортных средствах. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

В ведомстве отметили, что основными причинами возгорания автомобилей стали короткое замыкание электропроводки бортовой сети, утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя, неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах, хранение в багажнике синтетических канистр с бензином.

Стоит отметить, что три случая возгорания автомобиля были зафиксированы в начале недели. Так, утром в понедельник сгорела ГАЗель недалеко от деревни Новая Заимка. А во вторник во второй половине дня на участке автодороге Тюмень — Омск вспыхнул микроавтобус Ford Transit. В обоих случаях во время пожара никто не пострадал.

Еще один случай произошел утром в четверг в Тюмени на парковке, расположенной на улице Червишевский тракт, 15. З

Ранее «Наш город» писал, что в воскресенье, 25 сентября, в пожаре под Тюменью погиб человек. Трагедия случилась в жилом доме в районе поселка Винзили.

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