В Тюменской области горели 12 машин

Стоит отметить, что три случая возгорания автомобиля были зафиксированы в начале недели. Так, утром в понедельник сгорела ГАЗель недалеко от деревни Новая Заимка. А во вторник во второй половине дня на участке автодороге Тюмень — Омск вспыхнул микроавтобус Ford Transit. В обоих случаях во время пожара никто не пострадал.