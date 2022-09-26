В Тюменской области горели 12 машин

В ведомстве отметили, что основными причинами возгорания автомобилей стали короткое замыкание электропроводки бортовой сети, утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя, неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах, хранение в багажнике синтетических канистр с бензином.
Стоит отметить, что три случая возгорания автомобиля были зафиксированы в начале недели. Так, утром в понедельник сгорела ГАЗель недалеко от деревни Новая Заимка. А во вторник во второй половине дня на участке автодороге Тюмень — Омск вспыхнул микроавтобус Ford Transit. В обоих случаях во время пожара никто не пострадал.
Еще один случай произошел утром в четверг в Тюмени на парковке, расположенной на улице Червишевский тракт, 15. З
Ранее «Наш город» писал, что в воскресенье, 25 сентября, в пожаре под Тюменью погиб человек. Трагедия случилась в жилом доме в районе поселка Винзили.