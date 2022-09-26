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В Тюмени организованная группа обманула 12 пенсионеров на 2 млн рублей

26 сентября 10:44
Фото: 1Mi
В Тюмени переданы суду трое участников организованной группы, которые обвиняются в 12 эпизодах хищения денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Большая часть эпизодов зарегистрирована в августе 2021 года.

Они звонили потерпевшим и сообщали о ДТП с их родственниками.

«Обвиняемые совместно с сообщниками совершали хищения денежных средств у пенсионеров, проживающих на территории г. Тюмени и г. Екатеринбурга»сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Все деньги передавали курьеру, в результате злоумышленники обманули 12 пенсионеров почти на 2 млн рублей. Уже 31 августа 2021 года сотрудники МВД задержали одного из участников преступного сообщества в Тюмени. В настоящее время руководителя группы объявили в розыск.

Ранее «Наш город» сообщал, что продавец одного из магазинов в Тюмени обманул покупателей на 900 тысяч рублей.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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