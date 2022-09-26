В Тюмени организованная группа обманула 12 пенсионеров на 2 млн рублей

Они звонили потерпевшим и сообщали о ДТП с их родственниками.
«Обвиняемые совместно с сообщниками совершали хищения денежных средств у пенсионеров, проживающих на территории г. Тюмени и г. Екатеринбурга»сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Все деньги передавали курьеру, в результате злоумышленники обманули 12 пенсионеров почти на 2 млн рублей. Уже 31 августа 2021 года сотрудники МВД задержали одного из участников преступного сообщества в Тюмени. В настоящее время руководителя группы объявили в розыск.
Ранее «Наш город» сообщал, что продавец одного из магазинов в Тюмени обманул покупателей на 900 тысяч рублей.