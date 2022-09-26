В Тюмени организованная группа обманула 12 пенсионеров на 2 млн рублей

Все деньги передавали курьеру, в результате злоумышленники обманули 12 пенсионеров почти на 2 млн рублей. Уже 31 августа 2021 года сотрудники МВД задержали одного из участников преступного сообщества в Тюмени. В настоящее время руководителя группы объявили в розыск.