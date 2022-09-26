В Рощино на несколько часов были задержаны рейсы в Сочи и Екатеринбург

Стоит отметить, что вчера «Наш город» сообщал, о росте цен на авиабилеты по маршруту Тюмень — Анталья. При этом пассажирам нужно сделать одну пересадку, стоимость перелёта составляет до 213 тысяч рублей. При этом на 10 октября билеты стоят уже меньше, от 35 тысяч.