В Рощино на несколько часов были задержаны рейсы в Сочи и Екатеринбург

Рейс в Сочи №ЮТ 513 авиакомпании Utair задерживается почти на 3 часа. Это связанно с проблемами в аэропорту курортного города. Сегодня днём задерживался прилёт самолёта № LLM 9706 из Екатеринбурга (на 1,5 часа) и Красноселькупа (№ЮТ 346).
Стоит отметить, что вчера «Наш город» сообщал, о росте цен на авиабилеты по маршруту Тюмень — Анталья. При этом пассажирам нужно сделать одну пересадку, стоимость перелёта составляет до 213 тысяч рублей. При этом на 10 октября билеты стоят уже меньше, от 35 тысяч.