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В Рощино мужчин не выпускают за рубеж без справки из военкомата

26 сентября 13:37
Фото: 1Mi
В Рощино мужчин не выпускают за рубеж без справки из военкомата, сообщает Накануне.RU. Данное ограничение не распространяется на рейсы внутри РФ. Справка нужна тем, кто есть в списках, которые предоставляет военкомат.

«Справку должны предоставить только те, кто летит в другие страны»сообщил источник издания Накануне.RU.

По данным «РИА Новости», Дмитрий Песков на вопрос о возможности закрытия границ РФ отметил, что «никаких решений на этот счет нет».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области организована работа центров содействия мобилизованных граждан. По вопросам работы военкоматов можно обратиться по телефону 8 (3452) 79-28-98 или напрямую в филиал ОНФ на улице Ленина 69а. Здесь же рассматриваются вопросы быта всех, кто был призван в армию.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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