В Рощино мужчин не выпускают за рубеж без справки из военкомата

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области организована работа центров содействия мобилизованных граждан. По вопросам работы военкоматов можно обратиться по телефону 8 (3452) 79-28-98 или напрямую в филиал ОНФ на улице Ленина 69а. Здесь же рассматриваются вопросы быта всех, кто был призван в армию.