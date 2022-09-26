Тюменцам предлагают доехать до Казахстана за 25 000 рублей

Сегодня «Наш город» сообщал, что в этом районе на границе в сторону Казахстана отмечается пробка в 3,6 километров. При этом на трассе Тюмень – Омск идёт снег, на дорогах гололедица. ГИБДД сообщает о трёх машинах, которые оказались в кювете.