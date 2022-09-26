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Тюменцам предлагают доехать до Казахстана за 25 000 рублей

26 сентября 14:57
Фото: Скриншот Авито
На Авито появилось объявление продавца носков и чехлов для Apple, который предлагает тюменцам уехать в Казахстан за 25 000 рублей. Предложение было опубликовано 26 сентября в 17:24.

Отмечается, что выезд производится на микроавтобусе, стаж вождения водителя 8 лет.

«Довезу только до границы России. Дальше в Казахстан проходите пешком. Лучше взять компактный транспорт типа электросамоката и рюкзак. Пограничный пункт Ельцова»сообщается в объявлении.

Автор объявления рекомендует взять с собой тёплые вещи.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в этом районе на границе в сторону Казахстана отмечается пробка в 3,6 километров. При этом на трассе Тюмень – Омск идёт снег, на дорогах гололедица. ГИБДД сообщает о трёх машинах, которые оказались в кювете.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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