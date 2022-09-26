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Тюменскому водителю назначили год ограничения свободы из-за травмы пассажира

26 сентября 10:09
Фото: 1Mi
Калининский районный суд вынес приговор 44-летнему водителю, по вине которого пассажирка сломала грудные позвонки. Известно, что причиной происшествия стала невнимательность водителя, перестраиваясь на трассе, он влетел в другой автобус, из которого в тот момент выходили пассажиры.
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Суд

Следователи выяснили, что 25 декабря прошлого года, мужчина за рулем исправного автобуса марки «МАЗ-103569» двигался по трассе Р-254 «Иртыш».

При перестроении он не заметил другой автобус марки «МАЗ-206068», из которого выходили пассажиры. Один автобус влетел в другой и пассажирка автобуса, который стоял у остановки получила переломы грудных позвонков.

В связи с этим, на водителя мчащегося по трассе автобуса, завели дело по части 1 статьи 264 — нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому 1 год ограничения свободы», сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Ограничение свободы подразумевает, что осужденный не сможет выезжать за пределы Тюмени и посещать массовые мероприятия без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в трагическом ДТП на тюменской трассе погиб ветеран спецназа.

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