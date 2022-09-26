Средний возраст матерей в Тюменской области составил 29 лет

Так, по данным специалистов Фонда, в нынешнее время, малыши рождаются, в среднем, с весом в 3,35 килограмма.
В этом году 26 девушек стали матерями в возрасте до 17 лет (включительно). Но только одной роженице было более 50 лет.
Опрос также показал, что обычно тюменки планируют рожать первого ребенка в 24 года, а второго лишь к 35 годам.
Отметим, что в этом году пик рождаемости традиционно пришелся на июль. Чаще всего малыши рождались в среду.
Ранее «Наш город» рассказывал о тюменках, которые стали мамами в весьма юном возрасте. Самой младшей из них — 14 лет.