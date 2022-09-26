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Средний возраст матерей в Тюменской области составил 29 лет

26 сентября 03:44
Фото: 1Mi
Средний возраст тюменской мамочки составляет 29 лет. Такие данные опубликовали на сайте Фонда социального страхования Тюменской области. Также специалисты, проводившие мониторинг рассказали, как много в регионе юных мам и какими чаще всего рождаются дети.
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Тюмень

Так, по данным специалистов Фонда, в нынешнее время, малыши рождаются, в среднем, с весом в 3,35 килограмма.

В этом году 26 девушек стали матерями в возрасте до 17 лет (включительно). Но только одной роженице было более 50 лет.

Опрос также показал, что обычно тюменки планируют рожать первого ребенка в 24 года, а второго лишь к 35 годам.

Отметим, что в этом году пик рождаемости традиционно пришелся на июль. Чаще всего малыши рождались в среду.

Ранее «Наш город» рассказывал о тюменках, которые стали мамами в весьма юном возрасте. Самой младшей из них — 14 лет.

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