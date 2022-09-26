Снег в Тюменской области, новая развязка в Тюмени, центр содействия мобилизованных

Снег и гололёд на юге-востоке Тюменской области стал одной из самых обсуждаемых тем. В ГИБДД сообщают о проблемах на трассах до Кургана и Омска (три машины вылетели в кювет). Снег выпал в Ялуторовске, Ишиме, Голышманово.

В Тюменской области прогнозируют снег и гололед. «Каждый первый снег народ как первый раз едет. Если мало опыта, поездка не крайняя необходимость, так посиди дома, погоди пока растает, куда ты на летней-то»отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень». Похолодание продлится в регионе до 28 сентября, снегопад возможен завтра на юге Тюменской области. Между тем далее в регионе ожидается потепление, в начале октября температура днём может превысить + 10 градусов. В Тюмени новую развязку по Червишевскому тракту проложат до улицы Пермякова. Сейчас основные работы проходят в районе деревни Патрушево, здесь строители подготовили 34 сваи из 140. Их монтируют на глубине около 30 метров. В районе Червишевского тракта организован объезд для машин. Продолжаются работы по переносу сетей на этом участке. Строительство развязки ведёт АО «ТОДЭП», ожидается, что она будет готова к концу года. На реализацию проекта дополнительно будут направлены средства ИБК в сумме 2 млрд рублей. В настоящий момент готово свайное поле для надземного перехода, строители убрали съезд около памятника природы «Тополя». Ожидается, что развязка повысит комфорт передвижения тюменцев. Организована работа центра содействия мобилизованных граждан. Вчера Народный фронт объявил о начале работы специального центра содействия мобилизованных граждан в Тюменской области. Тюменцы могут обратиться за консультацией в группе соцсети OK «Народный фронт в Тюменской области», или по телефону 8 (3452) 79-28-98. Сюда же можно сообщать о проблемах быта мобилизованных граждан. «Обращения принимаются в нашем региональном отделении по адресу г. Тюмень, ул. Ленина, 69а»сообщили представители ОНФ. Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тобольске общественники и родные проводили призывников. Около военкомата собралось большое количество людей, возникли пробки. Материалы по теме В Тюменской области организована работа центра содействия мобилизованных граждан Около Тюмени идет строительство транспортной развязки На трассе Тюмень - Омск из-за снега вылетели в кювет три машины