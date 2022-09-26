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Следователи организовали проверку из-за попытки похищения 7-летней девочки

26 сентября 07:13
Фото: 1Mi
В воскресенье мы сообщали о том, что на детской площадке по адресу Свердлова, 16, двое неизвестных пытались увести с детской площадки девочку 7-ми лет. Они «заманивали» девочку конфетами и обещали показать котенка. Девочка на провокацию не поддалась. По данному факту следователи организовали проверку.
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Дети

Известно, что мама девочки, которую пытались похитить, написала заявление в полицию. Но эта девочка стала не единственной, на кого покушались злоумышленники.

В Тюмени неизвестные пытались похитить 7-летнюю школьницу с детской площадки
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Сегодня следователи сообщили «Нашему городу», что они проведут доследственную проверку по данному факту.

«Двое неизвестных — мужчина и девушка обманом пытались увести с детской площадки двух малолетних девочек. Нами организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», сообщили «Нашему городу» в СУ СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в детском саду.

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