Следователи организовали проверку из-за попытки похищения 7-летней девочки

В воскресенье мы сообщали о том, что на детской площадке по адресу Свердлова, 16, двое неизвестных пытались увести с детской площадки девочку 7-ми лет. Они «заманивали» девочку конфетами и обещали показать котенка. Девочка на провокацию не поддалась. По данному факту следователи организовали проверку.

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