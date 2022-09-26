Следователи организовали проверку из-за попытки похищения 7-летней девочки

Известно, что мама девочки, которую пытались похитить, написала заявление в полицию. Но эта девочка стала не единственной, на кого покушались злоумышленники.
Сегодня следователи сообщили «Нашему городу», что они проведут доследственную проверку по данному факту.
«Двое неизвестных — мужчина и девушка обманом пытались увести с детской площадки двух малолетних девочек. Нами организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», сообщили «Нашему городу» в СУ СКР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в детском саду.