Около Тюмени идет строительство транспортной развязки

Всего требуется залить 140 свай, 34 из них уже готовы. Кроме того, на объекте уже готово свайное поле для надземного перехода, специалисты приступают к заливке ростверка.
«Готовы 22 сваи под третью опору, и 12 - под вторую. Параллельно готовим площадку для начала бурения в районе опоры №1. Вместе с нами на объекте работают энергетики, которые занимаются переносом электросетей»,сообщил представитель АО «ТОДЭП» Дмитрий Живодёров.
Стоит отметить, что новая развязка будет иметь форму усечённого клевера. Проектировщики по просьбе местных жителей убрали из проекта съезд около памятника природы «Тополя».
Ожидается, что развязка повысит комфорт передвижения тюменцев. На эти цели будет направлено 2 млрд рублей ИБК. Ввод в эксплуатацию назначен на конец 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие дороги в Тюмени были отремонтированы летом 2022 года. А также на каких пройдет ремонт этой осенью.
Так, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин сообщил «Нашему городу», что в этом году планируется завершение работ по капитальному ремонту 7 объектов.
А в срок до 30 октября 2022 года планируется завершить работы по ремонту автомобильных дорог (методом фрезерования) протяженностью порядка 27,84 км.