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На тюменской границе с Казахстаном за пределы страны не выпустили некоторых граждан

26 сентября 09:17
Фото: 1Mi
На российской границе с Казахстаном в ряде случаев мужчин, подлежащих мобилизации, не выпускают за пределы страны. Данную информацию «Нашему городу» подтвердили в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

«Наш город» связался с пограничным управлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям, спросив, действительно ли российских граждан, попадающих под Указ президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», не выпускают за пределы страны?

«В ряде случаев», ответил представитель ведомства.

При том, в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям не уточнили, какие параметры являются ограничением для пересечения границы.

Ранее «Наш город» писал, что на прошлой неделе на границе РФ с Казахстаном отмечались длинные очереди на выезде из России. В частности, подобные очереди наблюдались на таможенном посту в деревне Ельцово Казанского района Тюменской области.

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