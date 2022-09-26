На тюменской границе с Казахстаном за пределы страны не выпустили некоторых граждан

«Наш город» связался с пограничным управлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям, спросив, действительно ли российских граждан, попадающих под Указ президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», не выпускают за пределы страны?
«В ряде случаев», ответил представитель ведомства.
При том, в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям не уточнили, какие параметры являются ограничением для пересечения границы.
Ранее «Наш город» писал, что на прошлой неделе на границе РФ с Казахстаном отмечались длинные очереди на выезде из России. В частности, подобные очереди наблюдались на таможенном посту в деревне Ельцово Казанского района Тюменской области.