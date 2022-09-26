Музей тюменской торговли откроется в октябре

«Символично, что открытие музея произойдёт в год 75-летия старейшего торгового предприятия Тюменской области. Времена меняются, вместе с ними меняются и торговые центры. Сейчас в них появляется все больше общественных пространств. Мы выбрали музейную тему, и в этом отношении продолжаем развиваться. Сейчас у нас образуется целый музейный кластер», — рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.
Открытию музея предшествовала работа по сбору экспонатов. Частично экспозицию формировали за счёт вещей советского периода, которые были в хранилищах, что-то принесли тюменцы, а есть и большая коллекция из прошлых веков от музейных работников.
Помимо музея Тюменской торговли, продолжает работу музей оружия, который уже вошёл в туристические маршруты.
Музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, по крупицам собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры. Энтузиазм музейщиков позволяет молодым поколениям прикоснуться к истории и реликвиям своего народа, что играет большую роль в культурном и патриотическом воспитании.
Также отметим, что правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию музейного дела и туризма в регионе. Реставрируются и готовятся к показу важнейшие памятники архитектуры, в помощь музейщикам приходят новые технологии, создается необходимая инфраструктура.