Музей тюменской торговли откроется в октябре

«Символично, что открытие музея произойдёт в год 75-летия старейшего торгового предприятия Тюменской области. Времена меняются, вместе с ними меняются и торговые центры. Сейчас в них появляется все больше общественных пространств. Мы выбрали музейную тему, и в этом отношении продолжаем развиваться. Сейчас у нас образуется целый музейный кластер», — рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.