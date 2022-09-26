nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Музей тюменской торговли откроется в октябре

26 сентября 04:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
Осенью этого года в Тюмени начнёт работать музей торговли. Как и чем торговали на протяжении веков, расскажут в постоянной экспозиции, которая откроется в тюменском ЦУМе, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Символично, что открытие музея произойдёт в год 75-летия старейшего торгового предприятия Тюменской области. Времена меняются, вместе с ними меняются и торговые центры. Сейчас в них появляется все больше общественных пространств. Мы выбрали музейную тему, и в этом отношении продолжаем развиваться. Сейчас у нас образуется целый музейный кластер», — рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Открытию музея предшествовала работа по сбору экспонатов. Частично экспозицию формировали за счёт вещей советского периода, которые были в хранилищах, что-то принесли тюменцы, а есть и большая коллекция из прошлых веков от музейных работников.

Помимо музея Тюменской торговли, продолжает работу музей оружия, который уже вошёл в туристические маршруты.

Музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, по крупицам собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры. Энтузиазм музейщиков позволяет молодым поколениям прикоснуться к истории и реликвиям своего народа, что играет большую роль в культурном и патриотическом воспитании.

Также отметим, что правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию музейного дела и туризма в регионе. Реставрируются и готовятся к показу важнейшие памятники архитектуры, в помощь музейщикам приходят новые технологии, создается необходимая инфраструктура.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25