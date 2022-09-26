Минеева рассказала о новой мере оказания помощи МСП

Она подчеркнула, что Москве необходимо развивать производства. Город оказывает предприятиям помощь в выборе мест для размещения и масштабирования производственных мощностей. Это касается фармацевтической, электронной, медицинской продукции, а также металлообрабатывающих инструментов. С начала текущего года в Москве такую помощь получили 13 компаний, представляющих разные сферы деятельности. Для бизнес-сообщества это существенная поддержка, особенно на этапе запуска производства.