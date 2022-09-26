Минеева рассказала о новой мере оказания помощи МСП

Новую меру прокомментировала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.
Она подчеркнула, что Москве необходимо развивать производства. Город оказывает предприятиям помощь в выборе мест для размещения и масштабирования производственных мощностей. Это касается фармацевтической, электронной, медицинской продукции, а также металлообрабатывающих инструментов. С начала текущего года в Москве такую помощь получили 13 компаний, представляющих разные сферы деятельности. Для бизнес-сообщества это существенная поддержка, особенно на этапе запуска производства.
Этот вид помощи позволит владельцам небольших компаний иметь объемные заказы, а заказчикам — обрести проверенных исполнителей. В перспективе малые и средние предприятия смогут в полном объеме удовлетворять потребности крупного бизнеса в различных отраслях, в том числе связанных с высокими технологиями. Об этом пишет newsnn.ru.
Как сообщил глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин, в электросетевом комплексе треть от общего объема торгов — это закупки у МСП. Группа компаний «Россети» в минувшем году подписала с МСП контракты на 215,7 млрд рублей.
Яркий образец такого сотрудничества — взаимодействие с компанией «Айкью Системс». Предприятие предоставило «Россетям» новейший оптический трансформатор напряжения, подобных которому нет ни в нашей стране, ни в мире.
Устройство увеличивает точность измерений на 20%, повышает надежность функционирования центра питания и сокращает потери электроэнергии. Оборудование установлено на магистральной подстанции «Борская» в Нижегородской области. Здесь оно пройдет ряд испытаний в реальных условиях.
Помощь «Россетей» дала компании толчок для профессионального и экономического роста, позволила адаптироваться под нужды реального сектора экономики и утвердиться на рынке.
Показательно также партнерство с компанией «Этна». Она выпускает спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты. «Россети» планируют продолжить наращивать объем закупок у предприятий МСП, в частности благодаря расширению номенклатуры товаров и услуг. С этой целью госкорпорация смягчает требования к участию в процедуре и внедряет программу партнерства, к которой уже присоединились 565 субъектов МСП.
Все это помогает предпринимателям оценить перспективы и подготовиться к производству необходимой на рынке продукции. Важность данной работы отметил и президент России Владимир Путин. На ПМЭФ-2022 он обратился к крупным игрокам с поручением вовлечь МСП «в свою орбиту».
Эксперты убеждены: внедрение новых мер помощи МСП окажется серьезным стимулом для развития и крупных компаний, так как позволит им эффективнее закрывать свои потребности продукцией малых и средних предприятий.