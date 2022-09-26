Глава РЭО Буцаев: К 2030 году объем ТКО на полигонах сократится в 2 раза

Мероприятие направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России. Издание newsnn.ru пишет, что Денис Буцаев написал об уменьшении площади мусорных полигонов к 2030 году за счет сокращения на пятьдесят процентов объемов ТКО, вывозимых для захоронения. Экономика замкнутого цикла направлена на снижение объемов отходообразования и возвращение полезных компонентов, извлекаемых из отходов производства и потребления, в хозяйственный оборот.
При реализации инициативы по созданию новых перерабатывающих мощностей планируют построить восемь экопромышленных парков (ЭПП), которые введут в эксплуатацию в 2024 году в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях.
Первый парк будет построен в Невинномысске. Он принесет в бюджет к 2030 году совместно с объектами резидентов до 545 миллионов рублей в качестве налоговых отчислений. В том числе двадцать пять миллионов поступили в бюджет уже в 2024 году. Плюс будет создано 1261 новое рабочее место, не только на самом предприятии, но и в смежных отраслях. Инвестиции в ЭПП составят 1 миллиард рублей.
Буцаев написал, что в прошлом году РЭО начал разработку новых мер поддержки для участников сферы обращения с ТКО. В том числе был предложен механизм облигационных займов, который поддержало правительство. С его помощью в 2021 году компания профинансировала проекты на сумму больше шести миллиардов рублей. В ноябре прошлого года Банк России зарегистрировал программу облигаций РЭО на сто миллиардов рублей. Сегодня Российский экологический оператор может привлечь эту сумму и предоставить средства по ставке четыре-пять процентов годовых. Кроме этого, правительство направило десять миллиардов рублей непосредственно на развитие экопромышленных парков.
Стать резидентами восьми ЭПП уже готовы двадцать пять компаний, которые введут в эксплуатацию мощности на сумму свыше семнадцати с половиной миллиардов рублей. В РЭО рассматривают возможность компенсировать резидентам затраты в размере до девяноста процентов, в том числе за счет средств, полученных от размещения облигаций компании. Также резиденты смогут воспользоваться льготами: субсидированием до тридцати процентов затрат на покупку технического оснащения по лизинговым договорам, освобождением от налога на имущество на срок до 5 лет и льготами по налогу на прибыль.
Буцаев отметил, что одной из главных задач сегодня является строительство до 2024 года около 850 новых предприятий по обращению с отходами на сумму порядка 450 миллиардов рублей. Времени мало, поэтому компания призывает регионы приступить к работе уже сегодня.
“Проекты должны подразумевать возможность привлекать инвесторов, деньги на возвратной основе. Но, несмотря на все меры поддержки, регионы должны понимать, что на них тоже лежит определенная финансовая и административная нагрузка”, - написал Буцаев.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".