Глава РЭО Буцаев: К 2030 году объем ТКО на полигонах сократится в 2 раза

Первый парк будет построен в Невинномысске. Он принесет в бюджет к 2030 году совместно с объектами резидентов до 545 миллионов рублей в качестве налоговых отчислений. В том числе двадцать пять миллионов поступили в бюджет уже в 2024 году. Плюс будет создано 1261 новое рабочее место, не только на самом предприятии, но и в смежных отраслях. Инвестиции в ЭПП составят 1 миллиард рублей.