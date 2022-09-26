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39% тюменцев поддерживают мобилизацию и попадают под ее действие

26 сентября 05:53
Фото: «НашГород»
«Наш город» провел опрос, в котором приняли участие более 1,5 тысячи человек. Результаты показали, что 39% жителей Тюменской области поддерживают и попадают под мобилизацию. Равнодушно к этой теме относятся лишь 3% опрошенных. Против мобилизации выступило 22% респондентов.
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Тюмень

В нашем телеграм-канале мы решили провести опрос и узнать, как наши подписчики относятся к мобилизации.

Любопытно, но 39% опрошенных поддерживают мобилизацию и при том, попадают под ее действие.

36% респондентов также поддерживают это решение, но под закон о мобилизации не попадают.

Фото: «НашГород»

Только 18% опрошенных недовольны объявленной мобилизацией и в то же время не будут призваны на службу.

4% проголосовали за вариант — «против мобилизации, но под ее действие попадаю».

Также специалисты Superjob проводили опрос, в ходе которого выяснилось, что 7 из 10 тюменцев считают, что на воинскую службу стоит отправлять мигрантов. Они уверены, что российское гражданство обязывает их подчиняться законам и правилам страны.

Ранее «Наш город» рассказывал о внеплановом выступлении губернатора Тюменской области Александра Моора, который рассказал об ошибках, которые возникают в процессе мобилизации.

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