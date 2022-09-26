39% тюменцев поддерживают мобилизацию и попадают под ее действие

В нашем телеграм-канале мы решили провести опрос и узнать, как наши подписчики относятся к мобилизации.
Любопытно, но 39% опрошенных поддерживают мобилизацию и при том, попадают под ее действие.
36% респондентов также поддерживают это решение, но под закон о мобилизации не попадают.
Только 18% опрошенных недовольны объявленной мобилизацией и в то же время не будут призваны на службу.
4% проголосовали за вариант — «против мобилизации, но под ее действие попадаю».
Также специалисты Superjob проводили опрос, в ходе которого выяснилось, что 7 из 10 тюменцев считают, что на воинскую службу стоит отправлять мигрантов. Они уверены, что российское гражданство обязывает их подчиняться законам и правилам страны.
Ранее «Наш город» рассказывал о внеплановом выступлении губернатора Тюменской области Александра Моора, который рассказал об ошибках, которые возникают в процессе мобилизации.