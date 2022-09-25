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Жители Тюмени нашли автомобиль Niva, припаркованный в кустах

25 сентября 12:51
Фото: 1Mi
Необычным образом решил припарковать свой автомобиль один из жителей Тюмени. «Спрятанную» в кустах Niva обнаружили сегодня днем на улице Пермякова, 66, местные жители. Фотографию авто очевидцы опубликовали в сообществе ЧП Тюмень ЧС.
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Тюмень

«На улице Пермякова Niva интересным образом припарковалась», отметил автор фотографии.

В комментариях под постом горожане пошутили, что просто с парковками в городе проблемы, поэтому автовладелец и решил занять место в кустах.

«А что тут не так? Для Niva это нормальная парковка», пошутил Сергей К.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе под Тюменью трое подростков 15-ти и 17-ти лет украли фургон «Почты России» и отправились на нем кататься. Но в итоге врезались в забор жилого дома. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, но теперь за вождение без прав и угон автомобиля им грозит административная и уголовная ответственности.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Парковки#Автомобилисты#Валентина Бурнашева#Общество
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