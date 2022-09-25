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В Тюмени утром загорелась квартира в многоэтажном доме

25 сентября 08:29
Фото: МЧС по Тюменской области
Утро у некоторых тюменцев сегодня началось с вызова огнеборцев. Около шести часов утра произошел пожар в одной из квартир 14-этажного дома на улице Широтной, 168. Фотографии ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях.
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Тюмень

На борьбу с огнем были направлены семь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, из пожара спасли семь человек. Еще четверых эвакуировали. Во время происшествия никто не пострадал.

В МЧС по Тюменской области сообщили, что возгорание ликвидировали в 6:14. Общая площадь, пострадавшая от огня, составила тридцать квадратных метров. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в одном из дачном сообществ произошло возгорание в дачном доме. Во время пожара никто не пострадал.

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