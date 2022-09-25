В Тюмени утром загорелась квартира в многоэтажном доме

На борьбу с огнем были направлены семь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, из пожара спасли семь человек. Еще четверых эвакуировали. Во время происшествия никто не пострадал.
В МЧС по Тюменской области сообщили, что возгорание ликвидировали в 6:14. Общая площадь, пострадавшая от огня, составила тридцать квадратных метров. Причины возникновения пожара устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в одном из дачном сообществ произошло возгорание в дачном доме. Во время пожара никто не пострадал.