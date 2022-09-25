В Тюмени учителя в среднем зарабатывают от 48 до 108 тысяч рублей

В Тюменской области учителя зарабатывают на две тысячи рублей больше, чем их коллеги по России в целом. Размер средней заработной платы педагогов составляет 59,99 тысяч рублей. По стране этот показатель не превышает 57 тысяч рублей, сообщили в Росстате.

Самые высокие доходы, согласно данным статистики, у учителей из Ямало-Ненецкого автономного округа (137 тысяч рублей), Москвы и Магаданской области (125 тысяч рублей). Меньше всех зарабатывают педагоги из Карачево-Черкесской республики и Мордовии. Их доходы не превышают 30-31 тысячу рублей. Согласно данным Росстата, заработная плата воспитателей детских садов и педагогов допобразования в Тюменской области также выше среднего показателя по России и составляет 48 тысяч и 59 тысячи рублей соответственно. По уровню доходов тюменцы, работающие в детских садах и заведениях дополнительного образования, занимают третье место по Уральскому Федеральному округу. На первом месте среди регионов УрФО находится ЯНАО, на втором Югра. Здесь воспитатели получают в месяц в среднем 98 тысяч и 72 тысячи рублей, педагоги допобразования -141 и 94 тысяч рублей соответственно. Между тем, средняя заработная преподавателей вузов в Тюменской области ниже среднероссийского показателя на семь тысяч рублей и составляет 108,6 тысяч рублей.