В Тюмени у ТЦ «Рентал» оставили котят в переноске

«В то же время и на том же месте: возле ТЦ „Рентал“ снова появилась переноска с котятами», прокомментировал автор фотографий.
В комментариях под постом подписчики сообщества высказали мнение, что за такое безалаберное отношение к домашним животным нужно вводить ответственность.
«Когда уже за это будут наказывать? Если накажут одного, двух — другие уже подумают», отметила Вера Ш.
Ранее «Наш Город» писал, что аналогичный случай оставления котят в переноске у ТЦ «Рентал» произошел две недели назад 10 сентября. Тогда для «хвостатых» все закончилось благополучно — неравнодушные прохожие забрали котят и нашли им новый дом.