В Тюмени у ТЦ «Рентал» оставили котят в переноске

В Тюмени сегодня утром возле ТЦ «Рентал» жители областной столицы заметили переноску с котятами. Фотографии сумки и картонки с надписью «котята в добрые руки» местные жители опубликовали в сообществе ЧП Тюмень ЧС. Это уже третий случай за последние месяцы.

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