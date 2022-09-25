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В Тюмени у ТЦ «Рентал» оставили котят в переноске

25 сентября 06:32
Фото: 1Mi
В Тюмени сегодня утром возле ТЦ «Рентал» жители областной столицы заметили переноску с котятами. Фотографии сумки и картонки с надписью «котята в добрые руки» местные жители опубликовали в сообществе ЧП Тюмень ЧС. Это уже третий случай за последние месяцы.
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Тюмень

«В то же время и на том же месте: возле ТЦ „Рентал“ снова появилась переноска с котятами», прокомментировал автор фотографий.

В комментариях под постом подписчики сообщества высказали мнение, что за такое безалаберное отношение к домашним животным нужно вводить ответственность.

«Когда уже за это будут наказывать? Если накажут одного, двух — другие уже подумают», отметила Вера Ш.

Ранее «Наш Город» писал, что аналогичный случай оставления котят в переноске у ТЦ «Рентал» произошел две недели назад 10 сентября. Тогда для «хвостатых» все закончилось благополучно — неравнодушные прохожие забрали котят и нашли им новый дом.

#Новости#Тюмень#Ответственность#Бездомные животные#Кошки#Котята#Валентина Бурнашева#Общество
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