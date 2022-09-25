В Тюмени температура воздуха понизится до -2

В понедельник, 26 сентября, тюменцам стоит достать теплые вещи. По прогнозам метеорологов, ожидаются заморозки. Ночью термометры покажут — 1 + 3, в светлое время суток поднимутся до + 4 + 5. При этом вероятно усиление ветра до 7,9 — 8,4 метров в секунду.