В Тюмени температура воздуха понизится до -2

В понедельник, 26 сентября, тюменцам стоит достать теплые вещи. По прогнозам метеорологов, ожидаются заморозки. Ночью термометры покажут — 1 + 3, в светлое время суток поднимутся до + 4 + 5. При этом вероятно усиление ветра до 7,9 — 8,4 метров в секунду.
Вторник, 27 сентября, пройдет при переменной облачности. В ночные часы температура воздуха составит — 2 + 2, днем термометры не поднимутся выше + 1.
В среду сохранится аналогичная погода: переменная облачность, - 1 - 2 ночью и + 1 + 3 днем. Осадки в этот день маловероятны.