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В Тюмени температура воздуха понизится до -2

25 сентября 03:07
Фото: 1Mi
Резкое похолодание ожидается в Тюмени в воскресенье. Температура воздуха в темное время суток составит + 3 + 6, днем ожидается + 8 + 10. Осадков не ожидается, но небо будет затянуто тучами.
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Тюмень

В понедельник, 26 сентября, тюменцам стоит достать теплые вещи. По прогнозам метеорологов, ожидаются заморозки. Ночью термометры покажут — 1 + 3, в светлое время суток поднимутся до + 4 + 5. При этом вероятно усиление ветра до 7,9 — 8,4 метров в секунду.

Вторник, 27 сентября, пройдет при переменной облачности. В ночные часы температура воздуха составит — 2 + 2, днем термометры не поднимутся выше + 1.

В среду сохранится аналогичная погода: переменная облачность, - 1 - 2 ночью и + 1 + 3 днем. Осадки в этот день маловероятны.

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