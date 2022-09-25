В Тюмени неизвестные пытались похитить 7-летнюю школьницу с детской площадки

«Моя дочь отказалась с ними пойти. Сказала, что позвонит маме. Тогда девушка переключилась на другую девочку, играющую на площадке. Также предложила пойти посмотреть котенка, ребенок согласился и уже пошел. Но дочь ее схватила за руку и потащила с собой на горку. Злоумышленница на это никак не отреагировала и просто ушла из двора в сторону улицы Свердлова. Предупредите детей и их родителей. Все произошло за какие-то 6 минут, пока я (мама ребенка) поднималась в квартиру на втором этаже за пакетом с вещами. Со своей стороны заявление в полицию мы написали», сообщила тюменка в сообществе ЧС Тюмень.