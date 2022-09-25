В Тюмени неизвестные пытались похитить 7-летнюю школьницу с детской площадки

Мужчина «заманивал» ребенка угощением конфет, а женщина предлагала пойти посмотреть на котенка.
«Моя дочь отказалась с ними пойти. Сказала, что позвонит маме. Тогда девушка переключилась на другую девочку, играющую на площадке. Также предложила пойти посмотреть котенка, ребенок согласился и уже пошел. Но дочь ее схватила за руку и потащила с собой на горку. Злоумышленница на это никак не отреагировала и просто ушла из двора в сторону улицы Свердлова. Предупредите детей и их родителей. Все произошло за какие-то 6 минут, пока я (мама ребенка) поднималась в квартиру на втором этаже за пакетом с вещами. Со своей стороны заявление в полицию мы написали», сообщила тюменка в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом автора часть подписчиков сообщества похвалила ребенка за сообразительность. Другая же часть по какой-то причине решила, что данная информация является выдумкой. Впрочем, как выяснилось, данный случай в Тюмени уже не первый.
По словам одной из подписчиц группы, ее дочь пытались таким же образом заманить в машину. Однако ребенок догадался забежать в аптеку и от туда позвонить родителям.
Официальные комментарии УМВД по Тюменской области ожидаются.