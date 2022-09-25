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В Тюмени неизвестные пытались похитить 7-летнюю школьницу с детской площадки

25 сентября 04:31
Фото: 1Mi
Тюменцы сообщили о появлении подозрительных мужчины и женщины на детской площадке на улице Свердлова, 16. По словам местной жительницы, пара предпринимала несколько попыток увести ее 7-летнюю дочь с площадки в неизвестном направлении.
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Полиция

Мужчина «заманивал» ребенка угощением конфет, а женщина предлагала пойти посмотреть на котенка.

«Моя дочь отказалась с ними пойти. Сказала, что позвонит маме. Тогда девушка переключилась на другую девочку, играющую на площадке. Также предложила пойти посмотреть котенка, ребенок согласился и уже пошел. Но дочь ее схватила за руку и потащила с собой на горку. Злоумышленница на это никак не отреагировала и просто ушла из двора в сторону улицы Свердлова. Предупредите детей и их родителей. Все произошло за какие-то 6 минут, пока я (мама ребенка) поднималась в квартиру на втором этаже за пакетом с вещами. Со своей стороны заявление в полицию мы написали», сообщила тюменка в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом автора часть подписчиков сообщества похвалила ребенка за сообразительность. Другая же часть по какой-то причине решила, что данная информация является выдумкой. Впрочем, как выяснилось, данный случай в Тюмени уже не первый.

По словам одной из подписчиц группы, ее дочь пытались таким же образом заманить в машину. Однако ребенок догадался забежать в аптеку и от туда позвонить родителям.

Официальные комментарии УМВД по Тюменской области ожидаются.

#Новости#Полиция#Тюмень#Преступление#Дети#Похищение#УМВД#Валентина Бурнашева#Общество
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