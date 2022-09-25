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В центре Тюмени произошло массовое отключение света

25 сентября 07:52
Фото: 1Mi
В центральной части Тюмени произошло массовое отключение электроэнергии. Не работают светофоры и отсутствует электричество в здания на улицах Республики, Механической, Дудельной, Максима Горького, Профсоюзной, Советской, Немцова, Хохрякова, Фабричной, Механической, Холодильной и других.
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Тюмень

В компании СУЭНКО сообщили, что автоматическое отключение подстанции произошло в 11:50. Восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов, к 13:50.

По данным сервиса 2 ГИС, из-за отключения светофоров произошла авария на перекрестке улиц Холодильной и Республики. Вследствие чего образовался затор на участке Холодильной от Механической до Малыгина.

Кроме того, движение затруднено на улице Профсоюзной — от Володарского до Республики, 50 лет Октября — от Холодильной до Индустриальной.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне также в центре областной столицы днем произошло автоматическое отключение электроэнергии. Без света остались сотни зданий.

#Новости#Пробки#Отключения светофоров#Тюмень#ДТП#СУЭНКО#Электроэнергия#Валентина Бурнашева#Общество
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