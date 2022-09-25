В центре Тюмени произошло массовое отключение света

В компании СУЭНКО сообщили, что автоматическое отключение подстанции произошло в 11:50. Восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов, к 13:50.
По данным сервиса 2 ГИС, из-за отключения светофоров произошла авария на перекрестке улиц Холодильной и Республики. Вследствие чего образовался затор на участке Холодильной от Механической до Малыгина.
Кроме того, движение затруднено на улице Профсоюзной — от Володарского до Республики, 50 лет Октября — от Холодильной до Индустриальной.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне также в центре областной столицы днем произошло автоматическое отключение электроэнергии. Без света остались сотни зданий.