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В селе под Тюменью подростки угнали фургон «Почты России» и попали на нем в аварию

25 сентября 11:55
Фото: ГИБДД Тюменской области
Трое тюменских подростков угнали два автомобиля. На одном из них они попали в аварию, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел накануне в Бердюжском районе.
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УМВД

Как выяснилось, трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, один из которых был ранее судим, пробрались на территорию «Почты России» и угнали автомобиль УАЗ. Правда, далеко не уехали — в селе Окунево юный водитель не справился с управлением, врезался в изгородь дома и перевернулся.

Бросив машину на месте происшествия, селяне, увидев стоящий недалеко УАЗ, решили продолжить «покатушки» на нем. Их остановили инспекторы ГИБДД на 523-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск.

На нетрезвого 17-летнего водителя составлен административный протокол за управление автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по факту угона машин заведено уголовное дело.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени прошла «сплошная проверка» водителей. Всего было остановлено более двухсот автомобилей.

#Новости#Нетрезвые водители#ГИБДД#Уголовная ответственность#Подростки#УМВД#Тюменская область#Угон автомобиля#Валентина Бурнашева#Общество
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