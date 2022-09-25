В селе под Тюменью подростки угнали фургон «Почты России» и попали на нем в аварию

Как выяснилось, трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, один из которых был ранее судим, пробрались на территорию «Почты России» и угнали автомобиль УАЗ. Правда, далеко не уехали — в селе Окунево юный водитель не справился с управлением, врезался в изгородь дома и перевернулся.