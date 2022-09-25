В селе под Тюменью подростки угнали фургон «Почты России» и попали на нем в аварию

Как выяснилось, трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, один из которых был ранее судим, пробрались на территорию «Почты России» и угнали автомобиль УАЗ. Правда, далеко не уехали — в селе Окунево юный водитель не справился с управлением, врезался в изгородь дома и перевернулся.
Бросив машину на месте происшествия, селяне, увидев стоящий недалеко УАЗ, решили продолжить «покатушки» на нем. Их остановили инспекторы ГИБДД на 523-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск.
На нетрезвого 17-летнего водителя составлен административный протокол за управление автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по факту угона машин заведено уголовное дело.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени прошла «сплошная проверка» водителей. Всего было остановлено более двухсот автомобилей.