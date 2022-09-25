В Ишимском районе водитель Nissan влетел в грузовик. Фото

По предварительным данным, 41-летний водитель Nissan, житель Ишимского района, решил повернуть направо из крайнего левого ряда. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил серьезные ранения. На данный момент он находится в больнице. Водитель грузовика не пострадал.
Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем в Тюмени столкнулись грузовик и Lada. Водитель последней пошел на обгон иномарки, но не справился с управлением и влетел в грузовой автомобиль. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир легковушки. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго доставили в больницу, а после отправили на амбулаторное лечение.