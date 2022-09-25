В Ишимском районе водитель Nissan влетел в грузовик. Фото

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем в Тюмени столкнулись грузовик и Lada. Водитель последней пошел на обгон иномарки, но не справился с управлением и влетел в грузовой автомобиль. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир легковушки. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго доставили в больницу, а после отправили на амбулаторное лечение.