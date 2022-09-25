Цены на перелеты из Тюмени в Турцию выросли до 250 тысяч рублей

В тоже время, стоит отметить, что стоимость авиабилетов из Тюмени до Турции на 10 октября, к примеру, существенно ниже и составляет от 35 тысяч до 66 тысяч рублей. Улететь из Рощино на самом популярном рейсе, продолжительностью около 11 часов, можно за 52 тысячи 172 рубля.