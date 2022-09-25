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Цены на перелеты из Тюмени в Турцию выросли до 250 тысяч рублей

25 сентября 07:22
Фото: 1Mi
Стоимость авиабилетов по маршруту Тюмень — Анталья за последние дни выросла до нереальных сумм. Согласно данным сервиса aviakassa, на 29 сентября самый дешевый авиабилет из Рощино до Турции стоит порядка 158 тысяч рублей.
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Тюмень

При этом дорога до Средиземного моря займет более двух суток, а в пути придется сделать две пересадки.

Более чем на 50 тысяч дороже, 213 тысяч рублей, стоит самый популярный рейс до Антальи на эту же дату, продолжительность которого составляет 20 часов. Стоимость самых коротких рейсов по затратам на время в пути достигает 240 — 300 тысяч рублей.

В тоже время, стоит отметить, что стоимость авиабилетов из Тюмени до Турции на 10 октября, к примеру, существенно ниже и составляет от 35 тысяч до 66 тысяч рублей. Улететь из Рощино на самом популярном рейсе, продолжительностью около 11 часов, можно за 52 тысячи 172 рубля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе резко увеличился спрос на авиабилеты до Казахстана. Цены на полеты на самом популярном рейсе выросли до 41 тысячи рублей.

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