Топ-3 недели: работа военкоматов, мобилизация в России, форум TNF-2022

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня обратился к жителям, чтобы рассказать о том, как в регионе проходит мобилизация.
Моор пояснил, что призванный в военкомат, но не попадающий под критерии призыва, сможет вернуться домой. Призывнику следует заранее взять с собой все необходимые документы, подтверждающие факт того, что он не может быть сейчас призван на службу.
Соблюдение этого закона, губернатор взял под личный контроль.
«Число мобилизованных составляет минимальный процент от общего количества резервистов Тюменской области. В связи с тем, что зафиксированы случаи вручения повесток людям, которые не подходят по критериям, под моим руководством с сотрудниками военкоматов проводится работа по исправлению ситуации»,отметил Александр Моор.
В среду, 21 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о частичной мобилизации.
В тот же день был подписан соответствующий указ.
Владимир Путин также пояснил, что сейчас мобилизации подлежат лишь граждане, которые на данный момент состоят в запасе, прошли службу в армии и имеют определенные ВУСы.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в первую очередь будут призваны стрелки, танкисты, артиллеристы и водители.
«О мобилизации и призыве студентов на службу речи не идет и идти не будет», подчеркнул тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
«Наш город» разобрался в подробностях того, кто будет призван, а кто имеет право на отсрочку или не подлежит призыву вовсе.
С этого года ежегодный форум, проводимый в Тюмени, обрел федеральное значение.
А потому TNF-2022 посетил заместитель председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ — Денис Мантуров.
На пленарной сессии «Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам» министр заявил, что санкции — это не ограничения, а новые возможности. Если в 2014-м году технологическая независимость в области машиностроения РФ равнялась 40%, то сейчас она составляет уже 60%.
Работа еще предстоит большая. Мы рассчитываем к 2025-му году прийти к 80% технологической независимости», сказал Мантуров.
В этом году в форуме приняли участие 8,9 тысяч человек. За три дня форума губернатор Тюменской области Александр Моор заключил соглашения на общую сумму более 15 миллиардов рублей.