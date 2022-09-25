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Тоболяков возмутила остановка, выкрашенная в желто-синий цвет

25 сентября 12:33
Фото: 1Mi
Жителей тобольской деревни возмутила обновленная автобусная остановка рядом с аэровокзалом, выкрашенная в желто-синий цвет. Фотографию остановочного комплекса местные жители опубликовали в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

«В деревне Медянки Татарские остановка возле Аэровокзала посадочной площадки „Тобольск“ покрашена в сине-желтый цвет. С учетом происходящих событий, считаем, что цвет подобран совсем не подходящий», отметили тоболяки.

Между тем в комментариях под опубликованным постом возмущения селян подписчики сообщества не поддержали. Горожане отметили, что остановочный комплекс покрасили просто той краской, какая была.

«У меня дом в деревне так покрашен. И что теперь ехать перекрашивать? Вы с ума не сходите и не нагнетайте. И если уж на то пошло, почему никого не смущают цвета гипермаркета „Лента“?» отметили тоболяки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале лета в некоторых дворах лавочки и детские качели выкрасили желто-синие цвета. К данному факту жители областной столицы отнеслись нейтрально.

#Новости#Остановка#Благоустройство#Автобусы#Тюменская область#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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