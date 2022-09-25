Тоболяков возмутила остановка, выкрашенная в желто-синий цвет

«В деревне Медянки Татарские остановка возле Аэровокзала посадочной площадки „Тобольск“ покрашена в сине-желтый цвет. С учетом происходящих событий, считаем, что цвет подобран совсем не подходящий», отметили тоболяки.
Между тем в комментариях под опубликованным постом возмущения селян подписчики сообщества не поддержали. Горожане отметили, что остановочный комплекс покрасили просто той краской, какая была.
«У меня дом в деревне так покрашен. И что теперь ехать перекрашивать? Вы с ума не сходите и не нагнетайте. И если уж на то пошло, почему никого не смущают цвета гипермаркета „Лента“?» отметили тоболяки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале лета в некоторых дворах лавочки и детские качели выкрасили желто-синие цвета. К данному факту жители областной столицы отнеслись нейтрально.