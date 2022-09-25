Тобольские хирурги освоили новый вид операции на сосудах

Операция потребовалась пожилому мужчину, который обратился к врачу с болью и дискомфортом в мышцах ног, кроме этого он мог пройти даже 50 метров, а его нога побледнела и стала холодной.
Симптомы указывали на ишемию (недостаточное кровоснабжение) нижних конечностей, которая ведет к дефициту кислорода в тканях ног.Компьютерная томография показала окклюзию (закупоривание) наружной подвздошной артерии слева и пациента направили на экстренную госпитализацию. Хирургическое вмешательство проводилось под руководством сердечно-сосудистого хирурга ОКБ № 1 (г.Тюмени) Азата Ахметова.
В ходе операции врачи установили обходной путь — шунт в обход закупоренной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза. Практически бескровное вмешательство длилось порядка двух часов и прошло успешно. Уже на следующий день у пациента исчезли боли, он снова смог ходить на длинные дистанции.
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Аорто-бедренное шунтирование довольно распространённый вид хирургического вмешательства, который позволяет полностью восстановить здоровье пациента: сохранить ногу и улучшить качество жизни человека. Мы и дальше планируем расширять перечень операций на сосудах и постепенно увеличивать число проводимых вмешательств, в том числе под руководством приглашённых специалистов», рассказал сосудистый хирург ОБ № 3 Максим Щукин.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.