Тобольские хирурги освоили новый вид операции на сосудах

В ходе операции врачи установили обходной путь — шунт в обход закупоренной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза. Практически бескровное вмешательство длилось порядка двух часов и прошло успешно. Уже на следующий день у пациента исчезли боли, он снова смог ходить на длинные дистанции.