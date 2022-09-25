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Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов

25 сентября 05:12
Фото: Официальный сайт Кремля
Студентам очной и очно-заочной форм обучения в заведениях среднего профессионального и высшего образования будет предоставлена отсрочка от частичной мобилизации. Данная мера коснется тех, кто получает образование впервые. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», отмечено в указе.

Напомним, ранее президент России подписал закон признающий мобилизацию отягчающим обстоятельством при нарушении отдельных статей Уголовного кодекса РФ. Согласно внесенным изменениям, теперь за неявку на военную службу по призыву или дезертирство будут наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.

Также уголовная ответственность в виде 15 лет тюрьмы грозит на мародерство. За добровольную сдачу в плен за решетку могут отправить на срок от 3 до 10 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что 21 сентября в России объявили о частичной мобилизации. Всего по стране планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет 1% от общего числа военнообязанных.

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