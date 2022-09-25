Наванговал: Жириновский предсказывал мобилизацию и многое другое

«Почему начнется война? Поводом для войны будет основание, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Денег больше, чем надо. Их некуда деть Европе. И деньги требуют войны, деньги стучат. Единственный способ — начать войну в какой-то части Европы, а потом — новый план Маршалла. Сначала поставки оружия пойдут туда, потом войска. А потом будут восстанавливать разрушенную Европу. Вот почему бомбят Донбасс каждый день, чтобы все было разрушено, вся Украина и вся южная Европа. Все будет развалено, а Германия потом будет это восстанавливать», сообщил Владимир Вольфович.