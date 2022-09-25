Наванговал: Жириновский предсказывал мобилизацию и многое другое

И это неудивительно — происходящие сегодня в мире события политик предсказал еще несколько лет назад.
Кто-то сравнивает Жириновского с Вангой и ясновидящим, но на самом деле Владимир Вольфович был просто очень образованным и умным человеком, хорошо знающим историю, способным анализировать различные события и то, к чему они могут привести.
О планах НАТО
Еще в далеком 1999 году во время выступления в Совете Европы он заявил о планах НАТО относительно России и стран СНГ.
«Война будет на территории Украины, за Крым. В планах НАТО уже дата даже стоит. В Закавказье, Запад поддержит армян против Баку. И поддержит наоборот, Тбилиси против Абхазии», отметил тогда Жириновский.
В 2006 году он еще раз повторил о том, что НАТО нужна не Украина, а российский Крым.
О причинах войны
В 2008 году Владимир Жириновский предупреждал Украину о возможных необдуманных действиях со стороны страны.
Во время выступления на одном из ток-шоу политик заявил, что Россия никогда не будет вводить войска на Украину.
«Но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО и население выступит против, а над ними будут издеваться, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города. У России есть концепция национальной безопасности. Там четко написано, весь мир знает, что в случае угрозы для России в любой точке планеты мы имеем полное право нанести превентивный удар», предупредил тогда Жириновский.
В 2015 году во время одного из политических ТВ-шоу Владимир Жириновский озвучил причины, из-за которых начнется война.
«Почему начнется война? Поводом для войны будет основание, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Денег больше, чем надо. Их некуда деть Европе. И деньги требуют войны, деньги стучат. Единственный способ — начать войну в какой-то части Европы, а потом — новый план Маршалла. Сначала поставки оружия пойдут туда, потом войска. А потом будут восстанавливать разрушенную Европу. Вот почему бомбят Донбасс каждый день, чтобы все было разрушено, вся Украина и вся южная Европа. Все будет развалено, а Германия потом будет это восстанавливать», сообщил Владимир Вольфович.
Тогда же политик заявил о том, что нужно «готовиться к мобилизации, частичной».
Точная дата начала СВО
В конце декабря 2021 года Владимир Жириновский с трибуны Госдумы называл точную дату официального ввода российских войск в так называемые «ДНР» и «ЛНР».
«Вы почувствуете все 22 февраля в четыре часа утра. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Этот год мирным не будет. И Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан Это будет год, когда Россия станет великой страной. И все должны будут и уважать нашу страну. Поэтому давайте поддержим новое направление во внешней политике России», отметил политик.
О сентябре 2022 года
Дату 19 сентября многие жители России и не только ждали с трепетом. Ведь Владимир Вольфович ранее говорил, что надо подождать 19 сентября — в этот день «все затихнет до марта 2024 года. После будут опять обострения».
Однако это «пророчество» Жириновского, к сожалению, не сбылось. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.