Александр Моор выступил со срочным обращением к тюменцам по поводу мобилизации

«Число мобилизованных в регионе составляет минимальный процент от общего количества резервистов, проживающих на территории Тюменской области. В связи с тем, что зафиксированы случаи вручения повесток людям, которые не подходят по критериям для мобилизации, под моим руководством с сотрудниками военкоматов, муниципальных образований проводится работа по исправлению ситуации», отметил Александр Моор.