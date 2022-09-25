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Александр Моор выступил со срочным обращением к тюменцам по поводу мобилизации

25 сентября 09:18
Фото: тг-канал Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед жителями региона со срочным обращением. Он рассказал о том, какая работа выполняется в регионе в рамках объявленной 21 сентября частичной мобилизации.

«Число мобилизованных в регионе составляет минимальный процент от общего количества резервистов, проживающих на территории Тюменской области. В связи с тем, что зафиксированы случаи вручения повесток людям, которые не подходят по критериям для мобилизации, под моим руководством с сотрудниками военкоматов, муниципальных образований проводится работа по исправлению ситуации», отметил Александр Моор.

По его словам, изменен алгоритм взаимодействия, усилены призывные комиссии сотрудниками администрации, ведется тщательная проверка документов людей, которым повестки вручат или уже вручены.

«Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой», заверил Александр Моор.

По словам губернатора, тюменцам, получившим повестку, следует явиться в военкомат. Также глава региона рекомендовал мобилизованным, у которых есть какие-либо заболевания — предоставить на пункте сбора в военкомате справку о состоянии здоровья.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом он заявил во время своего обращения к жителям страны. По данным Министерства обороны России, в первую очередь будут призваны резервисты с нужной военно-учетной специальностью и наличием боевого опыта.

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