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«Виски — кола» и уголовная ответственность: в тюменском селе поймали пьяного водителя

24 сентября 08:40
Фото: ГИБДД Тюменской области
Нетрезвого 32-летнего водителя, жителя Курганской области, задержали накануне в селе Исетское инспектора ГИБДД. Мужчина выпила на АЗС двойную порцию коктейля «виски — кола» и отправился в магазин за продуктами. Алкотестер показал 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как выяснилось, автовладелец только месяц назад получил права после лишения за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Отметим, сегодня в городах и районах Тюменской области проходят сплошные проверки водителей на трезвость. ГИБДД дежурят в Ялуторовске, Ишиме, Омутинском и Уватском районах.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ялуторовске сотрудники ГИБДД задержали пьяного 15-летнего школьника на мопеде. Подросток признался, что пил с друзьями пиво и водку. Мама мальчика, вызванная на место происшествия, отметила, что не знала о том, что ее ребенок употребляет спиртные напитки.

#Новости#Нетрезвые водители#ПДД#Проверки#ГИБДД#Уголовная ответственность#Нарушения ПДД#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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