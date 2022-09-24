«Виски — кола» и уголовная ответственность: в тюменском селе поймали пьяного водителя

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ялуторовске сотрудники ГИБДД задержали пьяного 15-летнего школьника на мопеде. Подросток признался, что пил с друзьями пиво и водку. Мама мальчика, вызванная на место происшествия, отметила, что не знала о том, что ее ребенок употребляет спиртные напитки.