В Тюменском офтальмологическом диспансере обследуют пациентов с дегенерацией сетчатки

В Тюменском областном офтальмологическом диспансере ежегодно обследуют до трех тысяч пациентов с центральной дегенерацией сетчатки. Это– третья по распространенности причина слепоты у людей во всем мире. Об особенностях заболевания и том, как помогают таким пациентам в Тюмени, рассказали в региональном депздраве.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — хроническое заболевание сетчатки глаза, поражающее центральную зону, распространена у людей старше 50 лет, а после 75 лет выявляется почти у половины пациентов. «Заболевание начинается незаметно. В течение нескольких лет на глазном дне появляются точечные очажки, на месте которых погибают нервные клетки. Постепенно пациент теряет возможность воспринимать изображение центром сетчатки и ориентируется только за счёт периферического зрения», — рассказывает завотделением ООД, врач-офтальмолог высшей категории, к. м. н. Наталья Курзаева. Ежегодно на обследование, наблюдение и лечение в диспансер обращаются более 3 тысяч человек с различными видами дегенерации сетчатки. Процедура проводится амбулаторно: под местной анестезией препарат вводят внутрь глаза, в стекловидное тело. Действие продолжается около 1-2 месяцев, затем требуется повторное введение. В настоящее время нет способа вылечить ВМД, но развитие заболевания можно приостановить и замедлить. В диспансере пациентам проводится профилактическое лечение или интравитреальное введение противоотёчных препаратов. Профилактика направлена на борьбу с факторами риска развития заболевания — гипертонией, атеросклерозом, гиперхолистеринемией, вредными привычками, избыточным весом. Интравитреальное введение противоотёчных препаратов препятствуют разрушению нервных клеток сетчатки и улучшают уровень жизни пациентов. Эта высокотехнологичная процедура оказывается пациентам по ОМС. Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.