В Тюмени ребенок лишился носа по вине врачей. Инцидентом заинтересовался СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль произошедший в больнице несчастный случай с ребенком в Тюмени. Напомним, недоношенный младенец потерял кончик носа из-за ожога во время проведения медицинской процедуры.

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