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В Тюмени ребенок лишился носа по вине врачей. Инцидентом заинтересовался СК РФ

24 сентября 03:48
Фото: 1Mi
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль произошедший в больнице несчастный случай с ребенком в Тюмени. Напомним, недоношенный младенец потерял кончик носа из-за ожога во время проведения медицинской процедуры.

Сюжет о травмированном малыше вышел в эфире передачи одного из федеральных телеканалов.

Проверку инцидента ранее организовали представители полиции. Позже все материалы были переданы в Следственный комитет по Тюменской области.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход и результаты проверки находятся на контроле СК РФ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вынесли приговор экс-главе онкоцентра «Медицинский город» Андрею Кудрякову. Бывшего главврача медицинского учреждения лишили свободы на два года условно за коррупцию.

#Новости#Медицина#Тюмень#Уголовное дело#Больница#Ребенок#Врачи#Следственный комитет#Валентина Бурнашева#Общество
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