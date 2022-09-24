В Тюмени ребенок лишился носа по вине врачей. Инцидентом заинтересовался СК РФ

Сюжет о травмированном малыше вышел в эфире передачи одного из федеральных телеканалов.
Проверку инцидента ранее организовали представители полиции. Позже все материалы были переданы в Следственный комитет по Тюменской области.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход и результаты проверки находятся на контроле СК РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вынесли приговор экс-главе онкоцентра «Медицинский город» Андрею Кудрякову. Бывшего главврача медицинского учреждения лишили свободы на два года условно за коррупцию.