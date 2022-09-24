В Тюмени проходит Всероссийская Неделя безопасности на дорогах

Акции по предупреждению детской дорожной безопасности прошли в каждой школе региона, за безопасность детей на дорогах выступили «родительские патрули», представители общественности, депутаты, руководители муниципальных образований.
Сотрудники ГИБДД провели в образовательных учреждениях более 400 уроков дорожной безопасности, перед школьниками выступили Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Андрей Миллер, его заместители, руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. В акциях по предупреждению детской аварийности на дорогах приняли участие уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, тюменские спортсмены и деятели культуры.
Профилактические мероприятия будут продолжены. Сотрудники ГИБДД до конца сентября будут нести службу на пешеходных переходах у школ, усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.