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В Тюмени проходит Всероссийская Неделя безопасности на дорогах

24 сентября 11:53
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменская область активно поддержала идеи Всероссийской Недели безопасности дорожного движения, которая проходит в России с 19 сентября, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Акции по предупреждению детской дорожной безопасности прошли в каждой школе региона, за безопасность детей на дорогах выступили «родительские патрули», представители общественности, депутаты, руководители муниципальных образований.

Сотрудники ГИБДД провели в образовательных учреждениях более 400 уроков дорожной безопасности, перед школьниками выступили Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Андрей Миллер, его заместители, руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. В акциях по предупреждению детской аварийности на дорогах приняли участие уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, тюменские спортсмены и деятели культуры.

Профилактические мероприятия будут продолжены. Сотрудники ГИБДД до конца сентября будут нести службу на пешеходных переходах у школ, усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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