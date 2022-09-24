nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на обследование набережной выделили около 10 миллионов рублей

24 сентября 07:43
Фото: 1Mi
Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется обследованием и мониторингом технического состояния участка набережной Туры между левым берегом реки Тюменка и Свято-Троицким монастырем. На выполнение работ из бюджета выделено 9,72 миллиона рублей.
Сюжет
Тюмень

Согласно документам, опубликованным на сайте Госзакупки, подрядной организации предстоит обследовать около 700 метров набережной и определить техническое состояние территории. В частности, выявить имеющиеся изменения свойств грунтов, деформационные повреждения, дефекты строительных конструкций.

Также необходимо будет определить геологическое строение склона реки Тура, наличие неблагоприятных физико-геологических процессов, причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации объекта.

Работы должны быть проведены в период с 31 октября 2022 года до 10 августа 2023 года. Прием заявок от потенциальных участников закупки продлится до 10 октября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на разработку проектной документации для благоустройства экопарка «Затюменский» выделили порядка пятнадцати миллионов рублей.

#Новости#Набережная тюмени#Тюмень#Набережная#Исследования#Госзакупки#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25