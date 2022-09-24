В Тюмени на обследование набережной выделили около 10 миллионов рублей

Согласно документам, опубликованным на сайте Госзакупки, подрядной организации предстоит обследовать около 700 метров набережной и определить техническое состояние территории. В частности, выявить имеющиеся изменения свойств грунтов, деформационные повреждения, дефекты строительных конструкций.
Также необходимо будет определить геологическое строение склона реки Тура, наличие неблагоприятных физико-геологических процессов, причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации объекта.
Работы должны быть проведены в период с 31 октября 2022 года до 10 августа 2023 года. Прием заявок от потенциальных участников закупки продлится до 10 октября 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на разработку проектной документации для благоустройства экопарка «Затюменский» выделили порядка пятнадцати миллионов рублей.