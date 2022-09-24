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В субботу жителей Тюмени ждет последние теплый день

24 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В субботу жителей Тюмени ждёт последний тёплый день перед серьёзным похолоданием, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха составит + 20 градусов. Южный ветер 2-6 метров в секунду принесёт с собой пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Влажность не превысит 60%.

Резкое похолодание и сильный ветер ожидаются в областной столице 25 сентября. Температура воздуха снизится сразу до + 10 градусов. Скорость ветра повысится до 3-8 метров в секунду, влажность 55%.

В понедельник возможны порывы до 15 м/с, температура воздуха днём не превысит + 9 градусов. Восточный ветер принесёт в город пасмурную погоду, атмосферное давление в пределах нормы.

Температура воздуха на следующей неделе не превысит + 10 градусов. Существенных осадков не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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