В субботу жителей Тюмени ждет последние теплый день

Днём температура воздуха составит + 20 градусов. Южный ветер 2-6 метров в секунду принесёт с собой пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Влажность не превысит 60%.
Резкое похолодание и сильный ветер ожидаются в областной столице 25 сентября. Температура воздуха снизится сразу до + 10 градусов. Скорость ветра повысится до 3-8 метров в секунду, влажность 55%.
В понедельник возможны порывы до 15 м/с, температура воздуха днём не превысит + 9 градусов. Восточный ветер принесёт в город пасмурную погоду, атмосферное давление в пределах нормы.
Температура воздуха на следующей неделе не превысит + 10 градусов. Существенных осадков не ожидается.