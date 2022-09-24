В Ишиме водитель ГАЗели сбил 15-летнего школьника

По предварительным данным, 30 летний водитель ГАЗели продолжил движение перед переходным переходом, несмотря на то, что автомобиль в соседнем ряду остановился. В итоге он совершил наезд на школьника, перебегавшем дорогу со своим приятелем.
Юного ишимца доставили в больницу с различными травмами. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла жесткая авария с участием автомобилей Niva и грузовика Iveco. В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и пассажир Niva. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля нарушил правила очередности проезда.