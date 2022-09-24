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В Ишиме водитель ГАЗели сбил 15-летнего школьника

24 сентября 04:31
Фото: ГИБДД Тюменской области
15-летний подросток попал под колеса автомобиля в Ишиме на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел в пятницу вечером, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
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Дети

По предварительным данным, 30 летний водитель ГАЗели продолжил движение перед переходным переходом, несмотря на то, что автомобиль в соседнем ряду остановился. В итоге он совершил наезд на школьника, перебегавшем дорогу со своим приятелем.

Юного ишимца доставили в больницу с различными травмами. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла жесткая авария с участием автомобилей Niva и грузовика Iveco. В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и пассажир Niva. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля нарушил правила очередности проезда.

#Новости#Пешеходы#Пешеходный переход#Авария#ДТП#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Ишим#Дети#Валентина Бурнашева#Общество
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