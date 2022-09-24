В доме, где жила Настя Муравьева, УК не убирает мусор месяцами

Соответствующие фотографии горожане предоставили редакции «Нашего Города».
«Мы регулярно платим УК за мытье полов и очистку урн, но грязь и мусор лежат месяцами. Никто не убирает. Мы понимаем, что мусорят наши соседи, но почему должны страдать добросовестные жильцы?» возмущаются тюменцы.
По данным сайта «Тюмень — наш дом», дом на улице Судостроителей, 38, обслуживает управляющая компания «Вектор». Предприятие работает на рынке четыре года. В 2021 году, согласно данным из открытых источников, компания понесла порядка 3,7 миллионов рублей убытков.
Невеселая картина складывается и относительно отзывов в интернете. Горожане отмечают, что в подъездах пол не моют месяцами, мусор не вывозят неделями.
«Компания не выполняет свои функции. Требуем обратить внимание на отзывы. Олимпийская, 34, дом превратили в помойку, уборка не проводится, мусоропровод постоянно забит. Территория не убирается. До приемной и до руководителей не дозвонится, на рабочих местах никого нет», пишут тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что на данную УК две недели назад жаловались жители дома на улице Олимпийской, 32, живущие почти три месяца без горячей воды по вине «Вектора».