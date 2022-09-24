В доме, где жила Настя Муравьева, УК не убирает мусор месяцами

Жители тюменского дома, в котором жила погибшая в прошлом году Настя Муравьева, жалуются на грязь и разруху. По словам тюменцев, управляющая компания не выполняет своих прямых обязанностей — в подъездах не выполняют даже сухую уборку, не говоря уже о влажной, из контейнеров не вывозят мусор.

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