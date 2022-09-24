Тарифы на ЖКХ в России вырастут до конца года на 9%

В ведомстве пояснили, что перенос сроков обусловлен необходимостью обеспечения исправной работы и развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства по всей стране. Общий рост платежей за коммунальные услуги - горячую и холодную воду, отопление, электричество, газ, вывоз мусора и водоотведение - не превысит 9%. В среднем сумма в платежках на семью из трех человек вырастет на 324 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени тарифы на ЖКХ с 1 июля 2022 года увеличили на 14,9%. Губернатор Тюменской области пояснил данный рост необходимостью исполнения мероприятий инвестиционных программ ООО «Тюмень Водоканал» и АО «УСТЭК».
Тюменцы создали петицию, в которой было указано требование отменить индексацию тарифов ЖКХ. Кроме того, иск к губернатору региона из-за увеличения коммунальных платежей в суд подал тюменский общественник Юрий Рябцев.