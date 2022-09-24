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Тарифы на ЖКХ в России вырастут до конца года на 9%

24 сентября 05:19
Фото: 1Mi
В России в этом году еще раз повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Правительство РФ приняло решение о переносе индексации с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022. Следующее повышение состоится только через полтора года — 1 июля 2024 года, сообщили в Минэкономразвития.

В ведомстве пояснили, что перенос сроков обусловлен необходимостью обеспечения исправной работы и развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства по всей стране. Общий рост платежей за коммунальные услуги - горячую и холодную воду, отопление, электричество, газ, вывоз мусора и водоотведение - не превысит 9%. В среднем сумма в платежках на семью из трех человек вырастет на 324 рубля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени тарифы на ЖКХ с 1 июля 2022 года увеличили на 14,9%. Губернатор Тюменской области пояснил данный рост необходимостью исполнения мероприятий инвестиционных программ ООО «Тюмень Водоканал» и АО «УСТЭК».

Тюменцы создали петицию, в которой было указано требование отменить индексацию тарифов ЖКХ. Кроме того, иск к губернатору региона из-за увеличения коммунальных платежей в суд подал тюменский общественник Юрий Рябцев.

#Новости#Тарифы#Рост тарифов#Правительство РФ#Минэкономразвития России#ЖКХ#Тюменская область#Коммунальные услуги#Валентина Бурнашева#Экономика
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