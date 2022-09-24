Тарифы на ЖКХ в России вырастут до конца года на 9%

В России в этом году еще раз повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Правительство РФ приняло решение о переносе индексации с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022. Следующее повышение состоится только через полтора года — 1 июля 2024 года, сообщили в Минэкономразвития.

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