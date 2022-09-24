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Глава ЮГМК назвал решение о проведении референдума судьбоносным

23 сентября 22:10
Фото: фрагмент видео
Генеральный директор ЮГМК, который осуществляет внешнее управление крупнейшими активами металлургический отрасли Донбасса, Евгений Юрченко высказал мнение по поводу референдума о вхождении в состав Российской Федерации освобожденных территорий Украины, а также Донецкой и Луганской народный республик.

Как отметил гендиректор ЮГМК, референдум — это восстановление справедливости. Это право, которое Донбасс завоевал в самом настоящем бою.

«Это по-настоящему судьбоносное событие, — сказал Евгений Юрченко. — Я всем сердцем поддерживаю решение о проведении референдума, которое приняли глава Донецкой народной республики Денис Владимирович Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Иванович Пасечник». Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Как руководитель Южного горно-металлургического комплекса, объединяющего крупнейшие заводы Донбасса, Юрченко отметил полезность этого шага для промышленности региона, добавив, что для него важнее судьба людей.

«Уже почти два года мы в рамках своих возможностей принимаем решения, чтобы жизнь сотрудников предприятий изменилась к лучшему», — добавил он.

Помимо этого, генеральный директор ЮГМК выразил надежду, что впереди у Донбасса неминуемая победа и годы мирного, созидательного труда во благо Отечества.

ЮГМК — вертикально ориентированная организация, осуществляющая внешнее руководство крупными металлургическими, химическими и добывающими предприятиями Донецкой и Луганской народных республик.

Главными целями ЮГМК являются поддержание промышленного потенциала крупных предприятий Донбасса и гарантирование их нормального функционирования, а также развитие социально-экономической сферы в Донецкой и Луганской народных республиках.

В данный момент предприятия ООО «ЮГМК», находящиеся в крупнейших городах и населенных пунктах ЛДНР, обеспечивают рабочими местами более 22 000 человек. Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком в Донецкой и Луганской народных республиках.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Видео
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