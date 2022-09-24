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15-летний школьник выпил бутылку водки и поехал кататься на мопеде

24 сентября 06:57
Фото: ГИБДД Тюменской области
Двадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали сегодня ночью на тюменских дорогах инспекторы ГИБДД. Самым юным стал 15-летний школьник из Ялуторовска. Нетрезвый подросток катался по городу на мопеде, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Задержанный школьник признался, что до поездки выпил с приятелями бутылку водки и четыре литра пива. На место происшествия была вызвана мама подростка. Женщина отметила, что не знала о том, что ее сын пьет алкогольные напитки. А мопед подростку подарила его бабушка. Правда, она поставила условие, что внук будет ездить на нем после того, как получит водительские права.

Информация о данном происшествии направлена в ПДН. Теперь родителей юного водителя ждет наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 3,5 годам колонии общего режима приговорили местного жителя на пьяное вождение. 52-летний тюменец уже не в первый раз был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

#Новости#Алкоголь#Нетрезвые водители#ГИБДД#Подростки#Ялуторовск#Нарушение#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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