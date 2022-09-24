15-летний школьник выпил бутылку водки и поехал кататься на мопеде

Задержанный школьник признался, что до поездки выпил с приятелями бутылку водки и четыре литра пива. На место происшествия была вызвана мама подростка. Женщина отметила, что не знала о том, что ее сын пьет алкогольные напитки. А мопед подростку подарила его бабушка. Правда, она поставила условие, что внук будет ездить на нем после того, как получит водительские права.