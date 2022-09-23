За 3 месяца на тюменских хлебокомбинатах произошло несколько серьезных инцидентов

В конце августа очевидцы сфотографировали процесс охлаждения хлебобулочных изделий. На предприятии «Абсолют» (находится на Старотобольском тракте) хлеб выкладывали на пол, который предварительно застелили бумагой.
После несчастного случая с Ольгой К. (ей оторвало 2 пальца) организация заплатила 350 000 рублей в качестве возмещение морального вреда.
Что касается случая, где женщина скончалась на производстве, то представители ГИТ отметили, что в её крови нашли алкоголь. Трудовая инспекция полагает производитель (АО «Тюменский хлебокомбинат») должен был отстранить её от работы.