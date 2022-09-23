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За 3 месяца на тюменских хлебокомбинатах произошло несколько серьезных инцидентов

23 сентября 19:10
Фото: 1Mi
В Тюменской области за последнее время на хлебокомбинатах произошло несколько серьёзных инцидентов. 27 июня сотрудница ООО «Хлебокомбинат Абсолют» получила травму в виде ампутации двух пальцев. 30 июля в тестомесильной машине погибла женщина.

В конце августа очевидцы сфотографировали процесс охлаждения хлебобулочных изделий. На предприятии «Абсолют» (находится на Старотобольском тракте) хлеб выкладывали на пол, который предварительно застелили бумагой.

После несчастного случая с Ольгой К. (ей оторвало 2 пальца) организация заплатила 350 000 рублей в качестве возмещение морального вреда.

Что касается случая, где женщина скончалась на производстве, то представители ГИТ отметили, что в её крови нашли алкоголь. Трудовая инспекция полагает производитель (АО «Тюменский хлебокомбинат») должен был отстранить её от работы.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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