Валерий Лимаренко: СПГ придёт на Курильские острова уже в следующем году

- За время действия программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области список населённых пунктов, где доступно голубое топливо, существенно расширился. Если уровень газификации в 2020 году был 39,8 %, то на данный сегодняшний день эта цифра выросла до 54%. На сегодня газ бесплатно подведён для более чем 1 215 домохозяйств Сахалинской области, из них более 600 уже пользуются им. Кроме того, на разных этапах обрабатывается свыше 2937 заявок.