Валерий Лимаренко: СПГ придёт на Курильские острова уже в следующем году

Тем самым продолжено успешное взаимодействие властей Сахалина и Газпрома. Напомним, ещё в 2020 году Валерий Лимаренко и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021−2025 годы. Согласно документу, в общей сложности планируется построить около 1200 километров газопроводов. Для удалённых районов предусмотрена автономная газификация за счёт СПГ, пишет сайт sakh.online.
Губернатор Валерий Лимаренко не раз отмечал, что в его планах – максимально газифицировать Сахалин и Курилы. Он подчёркивает, что жители нефтегазового региона должны быть обеспечены экологически чистым и доступным топливом.
О том, где будет расположен новый завод СПГ, как реализуется программа газификации домохозяйств и о плюсах перевода транспорта на экологические виды топлива рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.
- Михаил Александрович, а где именно планируется построить новый завод по производству СПГ, известны ли объёмы производства и рынки сбыта?
- Новый завод СПГ будет построен в городском округе Южно-Сахалинска, в селе Дальнем. Общая производительность предполагается свыше 65 00 тонн в год. Основной объём выпускаемого заводом СПГ пойдёт на обеспечение Курильских островов сжиженным природным газом за счёт ресурсов ПАО «Газпром» в рамках программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021 – 2025 годы.
- Что известно на сегодня о планах по строительству завода, на площадях которого будет размещено производство топлива из газового конденсата?
- В настоящее время ПАО «Газпром» совместно с правительством Сахалинской области закончена разработка финансово-экономического обоснования строительства завода СПГ на острове Сахалин и систем приёма, хранения и регазификации на Курильских островах. в рамках реализации плана мероприятий, направленных на создание инфраструктуры для автономной газификации потребителей на Курильских островах и модернизацию объектов энергетики и ЖКХ.
- Как выполняется программа газификации Сахалинской области, что уже достигнуто, что предстоит сделать в ближайшее время?
- За время действия программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области список населённых пунктов, где доступно голубое топливо, существенно расширился. Если уровень газификации в 2020 году был 39,8 %, то на данный сегодняшний день эта цифра выросла до 54%. На сегодня газ бесплатно подведён для более чем 1 215 домохозяйств Сахалинской области, из них более 600 уже пользуются им. Кроме того, на разных этапах обрабатывается свыше 2937 заявок.
Не останавливаются работы по обеспечению технической возможности сетевой газификации области. В августе этого года в Южно-Сахалинске введён в строй один из крупнейших газопроводов области – «Восточный-2». С его запуском открываются новые возможности для подключения к газу домохозяйств в южной и восточной части областного центра.
Ввод в эксплуатацию ГРС «Корсаков» запланирован на конец сентября. Запуск ГРС «Южная» произойдёт в конце этого года. К концу 2022 года будет построен межпоселковый газопровод-отвод Александровск-Сахалинский и запущены первые объекты
- Как выполняется программа «Газомоторный и электрический транспорт»: сколько на сегодня автомобилей переведено на газ, сколько на электротягу?
- Стратегический проект по развитию электротранспорта и электрозарядной инфраструктуры «Газомоторный и электрический транспорт» реализуется на Сахалине с 2020 года, когда было построено 15 электрозарядных станций. К концу 2021 года было возведено уже 75 ЭЗС, а на сегодня их – 156. В перспективе мы планируем открыть 500 ЭЗС. Сейчас в области эксплуатируются 303 единицы электротранспорта. В 2020 году их было 146 штук, в 2021 – 258.
На газомоторное топливо на территории Сахалинской переведено, по данным на 1 сентября 2022 года, 3242 единиц автотранспорта.
- Что сейчас представляет собой зарядная инфраструктура на Сахалине для электротранспорта и транспорта на газомоторном топливе?
- С момента реализации проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры количество электротранспорта на территории Сахалинской области увеличилось на 98,6%. На сегодня установлено 156 электрозарядных станций, в том числе на Курилах. К концу 2022 года количество электрозарядных станций составит до 500 единиц, из них «быстрых» (50-150кВа) ЭЗС – 39 ЭЗС.
- Уже можно говорить о плюсах перевода транспорта на экологические виды топлива?
- Да, конечно, мы наблюдаем положительную динамику в области снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. По сравнению с 2020 годом выбросы снизились на 24,5%. Это очень хороший показатель и самое главное, это существенная экономия на топливе.