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Валерий Лимаренко: Мы существенно нарастили объёмы жилищного строительства

23 сентября 20:08
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
На Сахалине и Курилах намерены вводить по 500 тыс. кв. метров жилья ежегодно.

Почти треть всего строящегося на Сахалине и Курилах жилья является социальным. Важно, что застройка ведётся масштабно – в островном регионе появляются новые жилые кварталы.

Так, в 2021 году правительство Сахалинской области совместно с АО «Сахалинское ипотечное агентство» приступили к строительству жилья в микрорайоне «Горизонт». Как отмечает портал Sakh.online, к 2025 году будет сдано порядка 103 тыс. кв. м жилья, новоселье здесь смогут отметить около 3 тыс. жителей региона. В Южно-Сахалинске появятся жилые комплексы «Уюн» и «Северный городок», в которых смогут поселиться почти 20 тыс. человек. В рамках федеральной программы «Дальневосточный квартал» планируется строительство жилья в Дальнем.

- Мы существенно нарастили объёмы жилищного строительства. В прошлом году сдали рекордные 503 тысячи «квадратов» – это порядка 7 тысяч квартир для наших земляков. В этом году твёрдо намерены держать планку, – поставил задачу Валерий Лимаренко.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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