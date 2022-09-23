Валерий Лимаренко: Мы существенно нарастили объёмы жилищного строительства

Так, в 2021 году правительство Сахалинской области совместно с АО «Сахалинское ипотечное агентство» приступили к строительству жилья в микрорайоне «Горизонт». Как отмечает портал Sakh.online, к 2025 году будет сдано порядка 103 тыс. кв. м жилья, новоселье здесь смогут отметить около 3 тыс. жителей региона. В Южно-Сахалинске появятся жилые комплексы «Уюн» и «Северный городок», в которых смогут поселиться почти 20 тыс. человек. В рамках федеральной программы «Дальневосточный квартал» планируется строительство жилья в Дальнем.