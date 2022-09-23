В тюменской школе детей накормили хлебом с плесенью

«Вот таким хлебом с плесенью кормят детей в школе № 88», отметил автор фотографии.
В комментариях под постом часть подписчиков сообщества усомнилась в правдивости данной информации.
«Не с хиджабом, так с типа „плесенью“ теперь прессуют школу. Видимо решили выжить директора любой ценой», написала Алина Ш.
Другая же часть подписчиков посоветовали родителям напрямую обращаться с претензиями в комбинат школьного питания «Центральный», который как раз и занимается подготовкой блюд для учащихся. Аналогичные рекомендации дали и в городской администрации.
«Данный вопрос в компетенции КШП „Центральный“. Поэтому по вопросам организации питания в школе можно обращаться к организатору или к специалистам отдела общего образования департамента образования», отметили чиновники.
Ранее «Наш Город» писал, что после жалоб родителей одной из городских школ на некачественные продукты для детей КШП «Центральный» начал служебную проверку поставщиков продуктов, в том числе хлеба.