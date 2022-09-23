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В Тюменской области открыли три уникальные Арт-резиденции

23 сентября 15:07
Фото: Департамент культуры Тюменской области
Сразу три Арт-резиденции открыли в Тюмени и Тобольске с 18 по 22 сентября. Основное их предназначение — развитие традиционной культуры через креативные технологии, знакомство жителей региона с современными формами искусства, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Арт-пространство «Лес ремёсел» появилось во внутреннем дворике Музейного комплекса им. И. Я. Словцова при поддержке «Родных городов» — программы социальных инвестиций «Газпром нефти». Пятеро тюменских художников создали «деревья» — арт-объекты, отражающие многогранность, преемственность народной культуры края. Арт-пространство будет расширяться, «Лес ремесел» прирастать новыми объектами, которые может предложить каждый тюменец.

Арт-резиденцию «VКремле» открыли на территории Тобольского музея-заповедника фестивалем Кремлёвских сказов 18 сентября. Участники смогли совершить экскурсию по башням кремля в костюмах XVIII века, путешествие по старинной Государевой казне, прошли мастер-класс по изготовлению крапивной нити и этно-встреча с иллюстратором Асией Закорюкиной. За анонсами новой резиденции можно наблюдать в соцсетеях музея.

Арт-резиденцию «Stories» открыли в Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» 22 сентября. В ней представлены три направления: «Сибирское барокко», «Оживляя прошлое» и «Институт благородных наук». За расписанием занятий в Арт-резиденции «Stories» можно следить в группе Исторического парка «Россия — Моя история».

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Все арт-резиденции в Тюменской области открываются в рамках Года культурного наследия народов России. Они поспособствуют возникновению новых творческих проектов, в том числе, в области креативных индустрий. Придадут импульс развитию богатой истории региона через современные прикладные и социальные технологии. Арт-резиденции станут хорошим местом встреч людей, заинтересованных в популяризации культуры, искусства страны и тюменского региона.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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