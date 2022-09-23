В Тюменской области открыли три уникальные Арт-резиденции

Арт-резиденцию «Stories» открыли в Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» 22 сентября. В ней представлены три направления: «Сибирское барокко», «Оживляя прошлое» и «Институт благородных наук». За расписанием занятий в Арт-резиденции «Stories» можно следить в группе Исторического парка «Россия — Моя история».